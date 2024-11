L'uomo, di nazionalità serba, è stato bloccato lungo Via Tommaso Arnone mentre si aggirava con fare sospetto tra le abitazioni

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti a Cosenza dal questore Luigi Liguori, gli agenti della polizia di stato hanno sventato nella tarda serata di ieri, venerdì 10 marzo, un furto in un appartamento in Via Tommaso Arnone.

In particolare, gli agenti della squadra volante, hanno fermato un cittadino di nazionalità serba, con numerosi precedenti per furti in abitazione in diverse province italiane, mentre si aggirava furtivamente nei pressi di alcune villette. L’uomo, trovato in possesso di una torcia e di diversi strumenti atti allo scasso, è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Sempre nella stessa serata gli uomini in divisa hanno recuperato un’autovettura rubata, una Ford Ka sottratta nei pressi di via Montesanto, pochi minuti dopo la denuncia di furto presentata dalla proprietaria.