Nel week-end scorso il quadro previsionale ha spinto gli amministratori ad una corsa ai provvedimenti come la chiusura delle scuole, ma nei giorni di massima attenzione i fenomeni verificatisi sono stati meno consistenti rispetto a quelli in cui erano previsti in maniera inferiore

Franz Caruso punzecchia la cabina di regia della Protezione Civile regionale. Lo fa dopo le previsioni di allerta stilate nell’ultimo week-end che hanno spinto gli amministratori locali ad una corsa ai provvedimenti. In provincia di Cosenza, specialmente sul versante tirrenico, quasi tutte le strutture scolastiche sono rimaste chiuse.

Cosa che, in condizioni meteo ben più pesanti, non è avvenuta ad inizio settimana quando, ad esempio, dalle scalinate del Liceo Telesio si è generata una cascata. L’inquilino più alto in grado di Palazzo di Bruzi ha inteso evidenziare proprio questo aspetto in suo intervento.

Continua a leggere l'articolo su Cosenzachannel.it