Singolare incidente in pieno centro a Cosenza, all’incrocio tra via Isonzo e via Montesanto. Un’auto, proveniente da via Isonzo, non ha rispettato lo stop urtando un veicolo - un furgoncino del Comune di Luzzi - che invece sopraggiungeva da via Montesanto.



Quest’ultimo, nell’impatto, si è girato finendo al centro della carreggiata mentre l’auto ha inizialmente arrestato la corsa contro la vetrina di un negozio stamane chiuso al pubblico. Il guidatore in effrazione ha subito innestato la retromarcia e si è dato alla fuga. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, la polizia locale.