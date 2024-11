Truffatore in azione in centro città. 250 euro il bottino. Andato a vuoto almeno un altro tentativo di vendita

Agli ignari clienti mostra una Folletto originale, quando perfeziona la vendita, ti rifila il pacco. Così un giovane è riuscito a farsi pagare 250 euro per una banale scopa elettrica, di quelle che nei grandi magazzini si trovano anche a meno di 50 euro, raggirando un’acquirente, convinta di aver comprato il prestigioso modello della Vorwerk ad un prezzo straordinariamente vantaggioso.

Il truffatore avvistato in Via Alimena

Il falso rappresentante, nella mattinata di oggi 30 gennaio, era in giro nel centro di Cosenza. La truffa si è consumata in un negozio di Via Alimena, nei pressi di Piazza Bilotti. Poco dopo ha tentato una nuova vendita in un altro esercizio commerciale, ma la titolare, insospettita dal prezzo decisamente fuori mercato, lo ha subito liquidato. Si tratta di un uomo di circa 40 anni, con i capelli lunghi e biondi. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri.