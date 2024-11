La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio degli agenti della questura giunti sul posto dopo una chiamata al 113

Rapinata una tabaccheria nel centro di Cosenza. Si tratta dell' esercizio situato in via Monte San Michele angolo via brenta. Ancora da quantificare il bottino. Sarebbero due le persone entrate in azione poco prima delle ore 20. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio degli agenti della questura di Cosenza giunti sul posto dopo una chiamata al 113. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza . La stessa tabaccheria era già stata rapinata nell'inverno scorso, sempre di sabato sera. In quell'occasione uno dei titolari venne ferito ad un braccio con un coltello.