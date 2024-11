Il corteo, composto da circa 200 persone, percorre corso Telesio, arteria principale della città vecchia

La marcia, silenziosa, è partita da Piazza Valdesi dopo il tramonto. Alla fiaccolata, organizzata dal Comitato Piazza Piccola di Cosenza, hanno preso parte circa duecento persone. Non soltanto cittadini del centro storico. Dieci giorni dopo, è ancora vivo il ricordo della tragedia, delle urla di Antonio, Roberto e Serafina, le tre vittime del drammatico incendio dello scorso 18 agosto.

Il loro alloggio, divorato dalle fiamme, si è trasformato in una trappola mortale. Il corteo, percorrendo Corso Telesio, ha raggiunto la vecchia torre campanaria del Duomo, in cui si è sviluppato il rogo. Il parroco della Cattedrale, don Luca Perri, ha invitato i partecipanti a raccogliersi in preghiera. I cittadini hanno poi deposto una corona di fiori sulle transenne che ancora delimitano l’area. Poi la marcia è proseguita verso la vecchia villa comunale. «Vogliamo ricordate Antonio, Roberto e Serafina, ma anche ricordare alle istituzioni la necessità di intervenire in maniera concreta per il recupero sociale e degli edifici di Cosenza vecchia» ha detto Stefano Catanzariti, tra i promotori dell’iniziativa. «Da anni denunciamo incuria, abbandono e mancanza di politiche strutturali».

