I bikers della polizia municipale provvedono a rintracciare i proprietari delle auto parcheggiate

Poteva danneggiare alcune auto il rogo di alcune sterpaglie divampate in prossimità della corsia nord di Viale Mancini a Cosenza. Ad evitare che le fiamme si propagassero ai veicoli parcheggiati sono stati i componenti di una delle due squadre di bikers, vigili urbani in bicicletta, in forza alla polizia municipale del capoluogo bruzio.

Gli istruttori Annunziato Milito ed Angelo Iodice, dopo aver avvisato i vigili del fuoco, hanno rintracciato i proprietari delle vetture lambite dall’incendio, allertando nel frattempo anche il servizio di carro attrezzi per l'eventuale rimozione forzata.

I bikers della polizia municipale di Cosenza sono quattro – due uomini e due donne – e svolgono quotidianamente il loro servizio di pattugliamento della città su due ruote.

Spesso vengono anche invitati a raduni, come quello che si terrà domenica prossima 25 giugno a Lorica, organizzato dall'associazione “Onda d'urto”. Saranno gli stessi istruttori Milito e Iodice a parteciparvi in rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.