La misura cautelare decisa per il 44enne dopo la denuncia della donna che ha raccontato ai poliziotti diversi episodi di maltrattamenti

Con un pugno ha rotto il setto nasale alla moglie che dopo anni di maltrattamenti lo denuncia. Nei confronti di un 44enne di Cosenza è stata disposta una misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie.

Il provvedimento giunge a conclusione di una rapida e intensa attività investigativa coordinata dalla procura di Cosenza e avviata dalla Mobile a seguito della denuncia/querela presentata dalla donna all’inizio del mese.

La vittima ha raccontato ai poliziotti diversi episodi in cui è stata costretta a subire maltrattamenti da parte del marito, iniziati sin dal 2015, epoca in cui il rapporto tra i due iniziava, anche per questi motivi, a vacillare.