Azione fulminea di due ladri in un negozio situato di fronte al tribunale. Indagano i carabinieri

Sono entrati in un negozio di telefonia cellulare in Piazza Fausto e Luigi Gullo, di fronte al tribunale di Cosenza, e con un’azione fulminea e consumata in pieno giorno, hanno arraffato alcuni smartphone esposti sulle consolle, dandosi poi alla fuga, presumibilmente a piedi. Due gli autori del furto. La loro mossa imprevedibile ha colto di sorpresa le commesse del negozio, e prima che riuscissero a rendersi conto di quanto stava accadendo, i ladri si erano già allontanati. I carabinieri giunti sul posto, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, nel tentativo di individuare i responsabili.