Singolare furto ai danni dell’ex parlamentare Giacomo Mancini. Nella notte ignoti hanno trafugato le grondaie in rame all’esterno dell’abitazione situata in Via del Liceo, nel cuore del centro storico di Cosenza. Lo stesso Mancini ha denunciato l’accaduto con un post sui social. I furti di materiale in rame sono piuttosto frequenti per il valore della materia prima, ribattezzata da qualche tempo l’oro rosso. In passato analoghi episodi si sono registrati nelle aree industriali e persino nei cimiteri, dove i malviventi non si sono fatti scrupolo di rubare i portafiori agganciati alle lapidi dei defunti.