In varie occasioni tra dicembre 2020 e marzo 2021 si sarebbe impossessato di oggetti di elettronica e di tessere bancarie sottratte da autovetture

Personale della Squadra mobile di Cosenza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di P.C., di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine emessa dal gip su richiesta della Procura di Cosenza.

L'arrestato è ritenuto responsabile di sei furti aggravati commessi in città tra dicembre 2020 e marzo 2021. In varie occasioni, l'uomo si sarebbe impossessato di materiale di elettronica, di diverse biciclette elettriche del valore di oltre mille euro l'una, di carte di credito sottratte da autovetture. Le carte di credito sono state poi utilizzate per prelievi di danaro indebiti presso più punti vendita.