La denuncia parte da alcune suore della casa famiglia: si sospetta la violenza contro un minore.

Alcune mesi fa è partita la denuncia dalle suore della casa famiglia in cui vive il ragazzino che avrebbe subito l'abuso da parte del sacerdote. Questa la prima novità emersa nelle ultime ore, il ruolo decisivo delle 'sorelle' nella denuncia del sacerdote.



Dalle prime analisi sui mezzi digitali a disposizione del sacerdote non sono emersi elementi utili, file a contenuto pedopornografico o altri contenuti sospetti. Ma proseguono le indagini sul sacerdote, insegnante di religione in una scuola del centro città di Cosenza, dove si sarebbe consumato l'abuso. In seguito al clamore mediatico suscitato dalle prime denunce, l'uomo ha fatto un passo indietro e si è licenziato. Ma per ora l'unico indizio contro di lui resta il racconto del ragazzo che ha denunciato l'abuso. Racconto accolto dalle suore che gestiscono la casa famiglia, che hanno deciso di denunciare l'accaduto in Procura per avviare gli approfondimenti necessari.