Non ce l'ha fatta il 16enne di Cosenza, rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi, 9 settembre, in un incidente stradale in centro, all'incrocio tra Via Falvo e Via Martorelli, nei pressi del palazo del tribunale. Il cuore del ragazzo ha cessato di battere poco dopo le ore 19 nella rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata dove i medici hanno cercato in ogni modo di strapparlo alla morte.

Fatale l'urto contro un muro

Il giovane viaggiava a bordo di una motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Jeep Renegade, un veicolo istituzionale in dotazione alla polizia di stato. Nello scontro la vittima è stata sbalzata dal sellino della due ruote, finendo con l'impattare violentemente contro un muro. L'urto si è rivelato fatale. Soccorso nell'immediatezza da personale del 118, è spirato a causa del politrauma subito, con interessamento di numerosi organi interni.

Veicoli sequestrati

I due veicoli sono stati sequestrati dall'autorità giudiziaria che ha aperto un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità. In una nota diffusa nel primo pomeriggio, la questura di Cosenza ha precisato che la motocicletta di grossa cilindrata, appartenente ad un soggetto gravato da precedenti penali, è risultata priva di assicurazione e revisione. Con ogni probabilità il corpo del ragazzo sarà sottoposto ad autopsia.