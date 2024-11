Il sito da diverso tempo risulta sottoposto a profondo degrado con rifiuti di vario genere e di erbe infestanti che hanno invaso le strutture murarie provocandone di fatto il danneggiamento

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, coadiuvati dai funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, hanno eseguito un sopralluogo nell’area archeologica di piazzetta Toscano, bene culturale sottoposto a vincolo tutorio, ubicata nel centro storico di Cosenza, di proprietà comunale, un’area di 1500 mq dove insistono i resti di strutture murarie di abitazioni di epoca brettia del IV – III sec. a.C. nonché i resti di una domus romana di età imperiale del II – III sec. d.C., decorata con pavimenti a mosaico e intonaci policromi.

Il sito risulta evidentemente sottoposto, già da diverso tempo, a profondo degrado, con rifiuti di vario genere e di erbe infestanti che hanno invaso le strutture murarie. Inoltre, si evince il libero accesso all’area che costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità, attesi i forti dislivelli del sito e delle sue emergenze, ma anche per la particolare realizzazione della struttura in acciaio che copre l’area vincolata che in alcuni punti presenta temibili sporgenze. La presenza della folta vegetazione e l’incuria dell’area hanno determinato, in modo irreversibile, il danneggiamento di alcune emergenze archeologiche, compromettendone per le altre lo stato di conservazione.

Alla luce di quanto constatato in sede di sopralluogo, in piena sintonia e sotto la direzione ed il coordinamento del Procuratore della Repubblica di Cosenza, dott. Mario Spagnuolo, l’area archeologica veniva posta sotto sequestro probatorio. Una persona denunciata per “Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale”.

