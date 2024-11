Provvedimento del Gip eseguito dai carabinieri forestali

I carabinieri forestali di Cosenza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Cosenza, di un’area edificabile di circa 7000 mq, di proprietà di una società immobiliare cosentina. L’area situata tra Viale Parco e Via Popilia, ha un valore commerciale di circa 4 milioni di euro.

Contestata la combustione illecita di rifiuti

I militari hanno accertato, nel corso di un controllo operato nello scorso mese di maggio, che l’amministratore di una società immobiliare ed alcuni suoi collaboratori, stavano procedendo alla combustione di rifiuti depositati ed abbandonati in modo incontrollato sul suolo, tra cui rifiuti plastici con rilascio di sostanze altamente inquinanti e tossiche. Le fiamme sono poi state spente grazie all’intervento dei vigili del fuoco. I responsabili sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica di Cosenza per il reato di combustione illecita di rifiuti.

Il reato prevede la confisca in caso di condanna

A termine delle indagini effettuate anche tramite accertamenti delegati all’Arpacal, la stessa Procura ha ottenuto dal Gip, il sequestro preventivo dell’area, in considerazione che, la norma per la quale sono indagati i responsabili, prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna.