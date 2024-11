Sono risultati essere non conformi alle norme di sicurezza. Previste sanzioni fino a 25 mila euro

I finanzieri di Potenza hanno sequestrato oltre 10mila articoli di Carnevale non conformi alle norme di sicurezza. In particolare hanno eseguito il sequestro a danno di due commercianti, entrambi di origine cinese residenti, rispettivamente, in Sicilia e in Calabria. La merce è stata rinvenuta, in un caso, su un automezzo diretto in un comune della provincia di Agrigento e, nell'altro caso, durante la vendita nell'area del lagonegrese in una unità locale di una ditta calabrese.

Si tratta, prevalentemente, di prodotti utilizzati in occasione del Carnevale come parrucche e accessori per vestiti e di articoli di bigiotteria e di cancelleria. Tra i materiali sequestrati anche prodotti elettronici, caricabatteria portatili per cellulari, cuffie stereo, MP3 e mini stereo. La marce sequestrata sarà distrutta e la Camera di commercio erogherà sanzioni fino a 25 mila euro a carico dei responsabili.

Francesco Pirillo