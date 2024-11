Nuovo sequestro di droga dei Carabinieri di Cosenza. Nel corso della perquisizione ritrovate anche delle armi.

Cosenza - Ottantotto chili di hashish divisi in panetti da 100 e 250 grammi, 22 chili di marijuana ripartiti in confezioni da un chilo ciascuna; due bilancini di precisione utilizzati per preparare le dosi da immettere nel mercato degli stupefacenti al dettaglio, due revolver completi di munizioni e 17 cartucce 9x21. E' questo il bilancio di una operazione antidroga condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Cosenza in collaborazione con i colleghi del Nucleo cinofili provenienti dal Goc di Vibo Valentia. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità dei custodi della droga e delle armi recuperate.