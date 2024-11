Tra questi: apparecchi elettrici, articoli decorativi e numerosi oggetti di cancelleria destinati agli studenti. Guai per il responsabile dell’attività commerciale

Con l’avvio dell’anno scolastico i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Cosenza hanno incrementato i controlli sulla sicurezza dei prodotti in vendita e destinati in particolare a studenti.

Nel corso di un controllo effettuato presso una grande struttura commerciale cosentina sono risultati posti in vendita migliaia di articoli privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo e potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore. Oltre un milione di apparecchi elettrici, articoli decorativi e numerosi oggetti di cancelleria destinati agli scolari non conformi agli standard di sicurezza prescritti sono stati quindi sottoposti a sequestro e sottratti alla vendita.

!banner!

Il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alle competenti Autorità amministrative per l’applicazione di sanzioni fino a 25.000 euro e la confisca e distruzione dei prodotti pericolosi.