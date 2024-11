Il pesce, in pessime condizioni igienico sanitarie, era privo della necessaria documentazione sanitaria e dell'etichettatura per la tracciabilità prevista dalla legge

COSENZA - I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Cosenza hanno sequestrato oltre mezzo quintale di pesce posto in vendita in pessime condizioni igienico sanitarie. L'uomo, un ambulante, era anche sprovvisto della licenza commerciale. Il pesce che poneva in commercio era privo della necessaria documentazione sanitaria e dell'etichettatura per la tracciabilita' prevista dalla legge. Il prodotto era in parte contenuto in cassette poste direttamente sulla strada a contatto con i gas di scarico delle autovetture in transito e in parte conservato nel furgone, privo di cella frigorifera. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cosenza.