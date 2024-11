I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio concentrato in particolare nel quartiere San Vito, con l’impiego di decine di pattuglie e di una unità cinofila dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, e l’ausilio di personale Enel e dell’Italgas per la verifica del regolare allaccio alle forniture.

Otto deferimenti all'autorità giudiziaria

Cinque persone allacciate abusivamente alla rete elettrica mediante un by-pass sono state deferite a piede libero alla procura della Repubblica; deferite anche due persone per detenzione abusiva di arma con contestuale sequestro di munizionamento, ed una per evasione dagli arresti domiciliari.

Sequestrate cocaina e hashish

Inoltre, grazie al filtraggio alla circolazione stradale, un uomo è stato deferito per guida in stato di ebrezza alcolica con un valore alcolemico di 2.60 g/l ed un secondo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di quattro grammi di cocaina e due di hashish, il tutto suddiviso in dosi pronte per lo spaccio.