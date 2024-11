Sequestrati 23 beni immobili e conti correnti per oltre 1,7 milioni di euro di imposte non pagate

I Finanzieri della Compagnia di Paola hanno eseguito un Decreto di sequestro per equivalente, emesso dal G.I.P. presso il locale Tribunale, nei confronti di un soggetto residente nella Provincia di Cosenza, per evasione di imposte sui redditi pari ad euro 1.732.294,00.

I beni sequestrati dalla Guardia di finanza

I Finanzieri calabresi hanno sottoposto a sequestro i saldi attivi sui rapporti finanziari e 23 beni immobili ricadenti nel territorio cosentino. Il sequestro scaturisce a seguito della conclusione di un controllo fiscale effettuato nei confronti di un soggetto attivo nella Provincia di Cosenza, che ha consentito alle Fiamme Gialle calabre di accertare la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi di oltre 6.200.000 di euro di proventi derivanti da fatti illeciti, commessi dallo stesso e per questo denunciato per appropriazione indebita aggravata.

Gli accertamenti fiscali

Il responsabile aveva ceduto ad una società bolognese, dietro pagamento, ingenti crediti che vantava nei confronti di un Ente pubblico, il quale, ignaro e in buona fede, invece di pagare l’impresa di Bologna aveva continuato ad effettuare i bonifici alla società cedente, che si appropriava indebitamente delle somme senza restituirle alla legittima proprietaria. Al temine degli accertamenti fiscali è stata denunciata una persona per il reato di “Dichiarazione infedele”, che con il sequestro eseguito viene privata dei beni disponibili per un valore pari all’evasione fiscale commessa pari ad € 1.732.294,00.