Il passo indietro dettato dalla volontà di tentare il concorso per dirigente della Uoc di Igiene e Sanità Pubblica. Già avviate le procedure per la sostituzione

Martino Rizzo si è dimesso dalle funzioni di direttore sanitario dell'Asp di Cosenza. Al suo posto il commissario Vincenzo La Regina, ha temporaneamente nominato in qualità di referente Luigi Muraca, già direttore del Dipartimento medico dell'Azienda Sanitaria.

I motivi della decisione

Secondo quanto si è appreso la scelta assunta da Rizzo è da ricondurre alla volontà di questi di partecipare al bando per la nomina del nuovo dirigente di Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, posto lasciato vacante da Mario Marino, collocato in quiescenza. Nel frattempo l'Asp ha già pubblicato sull'albo pretorio la manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, aperta agli aventi i requisiti.