Comunità cristiana in fermento nell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, per l’imminente annuncio del nuovo vescovo. Il nome del presule dovrebbe essere reso noto domani, 10 dicembre, in cattedrale alle ore 12.

Secondo quanto si è appreso non si tratterebbe di un Pastore di prima nomina ma di un porporato con alle spalle una lunga esperienza alla guida di altre diocesi del centro sud Italia, e che quindi assumerà immediatamente la guida della Chiesa cosentina, subentrando al reggente mons. Giuseppe Piemontese, giunto in riva al Crati all’indomani della scomparsa dell’amato e compianto Francesco Nolè.