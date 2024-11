Nuova segnaletica per informare gli automobilisti delle attività di monitoraggio

Lo street control, il sistema adottato dalla polizia municipale per la rilevazione in tempo reale delle infrazioni stradali, in grado anche di verificare la presenza lungo il percorso di veicoli rubati, è attivo a Cosenza già da qualche tempo. La novità delle ultime ore è rappresentata dalla installazione di alcuni cartelli che informano gli automobilisti dell’attività di monitoraggio in corso, segnali necessari per evitare di esporre il comune al rischio di soccombenza davanti ad eventuali ricorsi contro le multe. L’amministrazione dunque, dichiara guerra alla sosta selvaggia, quella odiosa doppia fila immancabilmente presente soprattutto in centro, a qualsiasi ora del giorno. Come sempre la città si divide tra favorevoli e contrari e i commenti su facebook si sprecano.

Ancora tante infrazioni nella Ztl

Intanto dal primo aprile è partito il regime sanzionatorio nella Zona a traffico limitato di Corso Mazzini. Lungo via Conforti e via Piave il flusso dei veicoli è decisamente ridotto, ma decine di automobilisti continuano a transitare negli orari di attivazione dei varchi. O non sanno leggere o non hanno paura delle conseguenze.