Agenti delle Volanti della Questura di Cosenza hanno arrestato in flagranza un uomo di 27 anni per il reato di furto aggravato. Dopo la segnalazione di un furto di un’autovettura tramite l’applicazione “youpol”, sistema di comunicazione fra cittadini e Polizia di Stato per prevenire e contrastare ogni forma di reato in genere, gli agenti della Squadra Volante sono giunti prontamente sul posto riuscendo ad intercettare l’autovettura in questione, condotta da un uomo che alla vista degli operatori ha accelerato per far perdere le proprie tracce.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a bloccare l’autovettura. Il malvivente ha deciso quindi di lasciare il veicolo, con il motore ancora acceso, fuggendo a piedi e facendo cadere a terra un cacciavite a taglio di grosse dimensioni. L'uomo ha tentato di nascondersi in uno stabile sito poco più avanti ma è stato raggiunto e arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato prima sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di giudizio e, a seguito di udienza di convalida dell’arresto, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.