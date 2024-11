Gli agenti, intervenendo in un’abitazione di Via Pasquale Rossi, sono riusciti tempestivamente a tagliare la fune prima che sopraggiungesse la morte del ragazzo

Soltanto il tempestivo intervento di due pattuglie della squadra volante ha impedito che un giovane portasse a compimento l'intento di suicidarsi. Gli agenti sono intervenuti a Cosenza, in un'abitazione di Via Pasquale Rossi, trovando il ragazzo sospeso nel vuoto con la corda al collo. Immediatamente sono riusciti a tagliare la fune prima che sopraggiungesse la morte. Subito dopo è stata allertata una unità del 118 per i soccorsi.