La signora stava rientrando a casa quando è stata aggredita alle spalle dall’uomo. Indagini per accertare ulteriori episodi in città

Un cinquantenne di origine bulgara, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Cosenza per violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, una donna, intorno alle 14,30 di ieri, mentre passeggiava per far rientro a casa, è stata aggredita alle spalle dall’uomo e palpeggiata nelle parti intime. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'autostazione cittadina, mentre l'uomo è stato rintracciato sul viale parco.

La donna, una cinquantenne cosentina, è riuscita a divincolarsi e a chiedere subito aiuto. Sul posto sono immediatamente giunti i militari che, grazie alla descrizione dettagliata che la donna è riuscita a fornire del suo aggressore, sono riusciti a rintracciarlo a poca distanza. I Carabinieri stanno adesso indagando per scoprire se lo stesso uomo sia anche l'autore di altre aggressioni simili compiute in città nei giorni scorsi. Per questo chiedono anche la collaborazione della cittadinanza e delle eventuali vittime.