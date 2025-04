L’uomo era nel giardino di sua proprietà, a dare l’allarme e evitare il peggio una vicina di casa. Sul posto polizia e l’ambulanza del 118 che lo ha portato in ospedale

Poteva finire in tragedia l’incidente avvenuto oggi a Cosenza, che ha visto coinvolto un uomo, A. C. , imputato nel processo “Reset”, l’inchiesta della Dda di Catanzaro contro la ‘ndrangheta cosentina.

Secondo quanto emerso, l’uomo ha tentato il suicidio nel giardino di sua proprietà, ma una vicina di casa si è accorta del gesto e ha immediatamente allertato i soccorsi, chiamando l’ambulanza del 118. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia, che ha ascoltato alcuni testimoni.

L’uomo è stato successivamente trasferito in ospedale per le cure del caso. In serata, è rientrato a casa, ma la situazione sarà monitorata anche nelle prossime ore.