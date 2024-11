Due persone, N.F. di 21 anni e A.A. di 23 sono state arrestate in flagranza di reato a Cosenza dagli agenti della questura, per tentato furto aggravato di autovettura in concorso. Nel corso di alcuni servizi di controllo del territorio operati dal personale dell’Ufficio di prevenzione generale e del Reparto Prevenzione Crimine, i due malviventi sono stati notati in una strada del centro cittadino di Cosenza e bloccati proprio nel momento in cui cercavano di rubare un veicolo parcheggiato. Nel corso del controllo i due giovani hanno cercato di liberarsi, lanciandoli in un terreno adiacente, degli attrezzi da scasso in loro possesso, con cui avevano appena forzato uno sportello dell’auto presa di mira, che presentava anche i cavi della centralina posta sotto la plancia lato passeggero disconnessi.

Un arresto per spaccio di cocaina

Nell’ambito dei medesimi controlli è stato arrestato in flagranza anche un 44enne, L.V., per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti gli hanno intimato l’alt mentre si procedeva a velocità sostenuta a bordo di un ciclomotore. L’uomo non si è fermato al posto di blocco, cercando poi di liberarsi, gettandolo a terra, di un involucro di cellophane, in seguito recuperato, contenente circa 52 grammi di cocaina. Nella successiva perquisizione personale e domiciliare, venivano rinvenuti e sequestrati mille euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, altra sostanza stupefacente, due bilancini di precisione ed un’agenda contenente un elenco dettagliato di somme di denaro e nominativi, verosimilmente ricollegabile all’attività di spaccio.