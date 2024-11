È tornato a casa il neonato di due mesi, ricoverato lo scorso 11 febbraio in Terapia Intensiva Pediatrica, nel Dipartimento diretto da Gianfranco Scarpelli. Le condizioni del bimbo, positivo al Coronavirus, destavano preoccupazione non tanto per la sintomatologia da Covid-19, ma per una improvvisa perdita di peso dovuta a disturbi dell’alimentazione.

Il neonato, durante il periodo di degenza, ha recuperato settecento grammi di peso riportando le sue condizioni in un quadro medico di normalità, per cui già ieri è stato dimesso dall'ospedale, per la gioia di genitori e familiari.