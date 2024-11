Il blocco dell'autostrada ed il maltempo mettono in crisi la circolazione stradale in città. Vicinanza del sindaco ai precari in protesta

Il blocco autostradale protrattosi per alcune ore nei pressi dello svincolo di Rende, attuato dai lavoratori precari in protesta, unitamente alle forti piogge che hanno scandito la mattinata, hanno mandato in tilt il traffico in tutta l’area urbana. Soprattutto a Cosenza si sono registrati disagi e lunghi incolonnamenti nella principali arterie del centro. «Mi rammarico per le difficoltà riscontrate dai cittadini, rimasti a lungo imbottigliati nelle loro autovetture o nei mezzi di trasporto pubblico tra l’altro in un periodo di grande flusso come quello natalizio – ha dichiarato a tal proposito Mario Occhiuto – ma si tratta pur sempre di una situazione eccezionale».

Disagi inevitabili

«Era inevitabile una congestione causata dalla deviazione del traffico all’interno del territorio urbano – aggiunge il sindaco del capoluogo bruzio - Ma, nel contempo, vorrei esprimere tutta la mia vicinanza ai lavoratori che sono scesi in strada a protestare civilmente per i loro diritti, auspicando che le loro richieste ricevano quanto prima le dovute garanzie su un futuro occupazionale finalmente stabile».