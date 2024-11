Un giovane di 28 anni, Francesco Alessio, è deceduto a Cosenza a seguito di un incidente stradale verificatosi nel centro cittadino.

Incrocio killer

L'episodio si è verificato la notte scorsa all'incrocio tra Via Montesanto e Via Isonzo. Per cause in corso di accertamento, la vittima, proveniente da Via Montesanto a bordo di una motocicletta, ha urtato con una Fiat 500 in transito ed è franato sull'asfalto. Alla scena avrebbero assistito numerosi testimoni che si sono precipitati a prestare soccorso.

Tragica fatalità

Secondo quanto si è appreso entrambi i veicoli procedevano a velocità moderata. Nonostante il ragazzo indossasse il casco, ha riportato gravi lesioni che lo hanno strappato alla vita poco dopo l'arrivo tempestivo dell'ambulanza. Lascia una moglie e due bambini.