Hanno raggirato un automobilista a Donnici ma la polizia li ha subito intercettati

Due persone, G.S. di 53 anni e F.F. di 33, sono state denunciate dagli agenti della polizia di Cosenza per la cosiddetta truffa dello specchietto. I due, con a carico numerosi precedenti, sono stati bloccati all’altezza del Ponte Mancini dopo aver tratto in inganno un automobilista nella vicina frazione Donnici. Una pattuglia li ha intercettati nonostante il tentativo di imboccare una stradina laterale per darsi alla fuga. Sono stati accompagnati in questura dove nel frattempo, era giunto la vittima della truffa che ha immediatamente riconosciuto uno dei due fermati come l’autore del raggiro. In questura sono disponibili le foto segnaletiche dei due uomini denunciati a disposizione di chi avesse subito il medesimo imbroglio e volesse procedere al riconoscimento.