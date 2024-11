L'uomo ha aggredito la moglie in presenza dei figli minori

COSENZA - A seguito della richiesta di aiuto pervenuta alle 2,30 presso la Sala Operativa la richiesta di aiuto da parte della moglie convivente di Emanuele De Giuseppe, il personale della polizia lo ha tratto in arresto perché responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.Intervenuti sul posto, gli uomini della Polizia di Stato e la Squadra Mobile riscontravano che l'ennesimo episodio di violenza domestica si era consumato all'interno dell'abitazione che la vittima condivide con l'arrestato, i due figli minori e la madre disabile.

Gli agenti dopo aver raccolto la testimonianza della donna e degli altri familiari presenti all'accaduto, accertavano che l'aggressione era non solo avvenuta in presenza di due minori ma che l'ira dell'uomo si era scatenata per futili motivi.

La donna, soccorsa è stata accompagnata in ospedale dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

De Giuseppe Emanuele veniva quindi tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato, perché compiuto in presenza dei figli minori, e posto agli arresti domiciliari.