Nuovo incidente con funghi velenosi. Insieme ai porcini c'era una specie molto tossica, e in cinque sono finiti all'ospedale

Trebisacce (Cosenza) - Dopo il decesso di Corigliano di qualche giorno fa, un'altra famiglia rischia a causa dei funghi velenosi. Siamo a Trebisacce, in provincia di Cosenza, dove una famiglia è finita in ospedale dopo aver mangiato dei funghi velenosi. Il problema nasce con i 'raccoglitori della domenica', che non sottopongono quanto raccolto ai controlli degli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie provinciali, un servizio gratuito creato proprio per prevenire questo genere di incidenti.



I cinque dopo aver ingerito i funghi, sono finiti all'ospedale per i forti dolori addominali, accompagnati da conati di vomito. E' stato il padre a capire che i dolori comuni potevano essere dovuti al pasto consumato poco prima, a base di funghi porcini (in teoria), e per questo ha portato tutta la famiglia al punto di primo intervento di Trebisacce, dove subito i sanitari hanno compreso i motivi dell'intossicazione. L'intera famiglia è stata così trasportata all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove sono stati ricoverati per precauzione, e per un periodo di osservazione. Nessuno è in pericolo di vita.