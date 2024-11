VIDEO | Il servizio presentato in conferenza stampa dal presidente del Csv Gianni Romeo e dalla consigliera comunale di Palazzo dei Bruzi Alessandra De Rosa

1102 associazioni presenti in provincia di Cosenza, di cui 139 solo nella città capoluogo. Sono i numeri del volontariato operante sul territorio bruzio, con oltre 10 mila persone impegnate ogni giorno nei diversi ambiti di sostegno del prossimo. Nella 33ma giornata internazionale del volontariato, il Csv fa il punto delle attività svolte e inaugura il primo sportello di orientamento a disposizione di quei cittadini che intendono intraprendere un viaggio nella solidarietà. Aprirà i battenti il prossimo 14 gennaio nei locali della Cittadella del Volontariato di Via degli Stadi, messi a disposizione dall’amministrazione comunale ed inaugurati lo scorso anno.

Accompagnamento alla conoscenza delle attività solidali

Lo sportello sarà aperto un pomeriggio a settimana: gli aspiranti volontari verranno invitati ad un colloquio, volto ad individuare le attitudini di ciascuno; successivamente saranno coinvolti in veri e propri corsi di formazione e accompagnati in un percorso conoscitivo delle associazioni cittadine. Il servizio è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, moderata da Roberta Biasi, alla quale sono intervenuti il presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Cosenza, Gianni Romeo, e la consigliera comunale con delega al terzo settore Alessandra De Rosa.

Scuole protagoniste di Volontario anch'io

Contestualmente si è svolta la tappa cosentina di Volontario anch’io, l’iniziativa volta a favorire l’incontro tra le realtà associative del territorio e i ragazzi delle scuole superiori, con l’auspicio che da questa prima conoscenza possano nascere relazioni durature nel tempo. Hanno partecipato 21 associazioni e sono stati coinvolti circa 200 studenti provenienti da cinque istituti scolastici della città e della provincia, cui sono state proposte attività diverse.

In ricordo di Filippo Savoia

Al termine della manifestazione è stata consegnata una targa in ricordo di Filippo Savoia, volontario dell’Associazione Amici Infermieri di Belvedere Marittimo, scomparso prematuramente da pochi mesi. A margine dell'iniziativa Salvatore Bruno ha intervistato il presidente del Csv Gianni Romeo