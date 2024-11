Presa di mira la onlus Io Noi, con sede nei locali della ex circoscrizione di Via Popilia. Indaga la polizia municipale

L'irruzione dei vandali ha causato alcuni danni, ma dai locali dell'ex circoscrizione di Via Popilia a Cosenza, concessi in uso all'associazione Io Noi, sembra non manchi nulla. Il deprecabile episodio, denunciato con un post sui social dall'assessore comunale ai quartieri Francesco De Cicco, si è verificato la notte scorsa, tra il 16 ed il 17 luglio. Ignoti sono penetrati all'interno della struttura dove opera un'associazione dedita ad attiità di utilità sociale, rivolta anche a soggetti svantaggiati e disabili, dove è presente anche un ambulatorio medico. Hanno forzato una finestra, rotto un vetro, scassinato una porta ed alcuni armadietti. Sull'episodio indaga la polizia municipale