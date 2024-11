Vendeva bevande alcoliche a minorenni, per questo gli agenti della Questura di Cosenza hanno denunciato il titolare di un bar del centro. Il giorno della vigilia di Natale i poliziotti, nell’ambito di un’attività di controllo, hanno sorpreso il proprietario di un noto locale del centro intento a vendere alcolici a minori di 16 anni.

Gli agenti, coordinati dal questore Michele Maria Spina, tra la vigilia e il giorno di Natale hanno lavorato intensamente per monitorare tutto il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nell’ambito di successive attività di controllo due persone (tra le quali una minorenne) sono state invece segnalate in via amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente.