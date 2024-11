L'obiettivo di Palazzo dei Bruzi sarebbe quello di allargare l'isola pedonale ma i titolari delle attività poste nell’area interdetta non ci stanno e organizzano una manifestazione di protesta

Lamentano un calo del volume d'affari anche del cinquanta per cento i commercianti del primo tratto di Via Montesanto, chiuso al traffico dall'amministrazione comunale di Cosenza, in via sperimentale. L'obiettivo di Palazzo dei Bruzi è quello di allargare l'isola pedonale tra Piazza Scura e via Brenta. I veicoli autorizzati possono percorrere la strada per raggiungere i parcheggi riservati ai disabili e quelli del carico e scarico, oppure per lasciare l'auto nel parcheggio privato ubicato di fronte l'ingresso del Palazzo degli Uffici. I titolari delle attività poste nell'area interdetta alle auto sono rimasti sorpresi ed hanno organizzato una manifestazione di protesta per giovedì sera, 29 dicembre.