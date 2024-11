Sensibilizzazione sulla raccolta di carta e cartone, così un progetto di palazzo dei Bruzi vince un bando per il finanziamento di 30 mila euro messi a dispozione da Comieco

Il Bando Nazionale per l’assegnazione di un finanziamento a sostegno di attività di comunicazione locale dedicato ai Comuni EcoCampioni della Campania, Puglia, Sardegna, Calabria e dell’Abruzzo.

Ad aggiudicarsi i 30mila euro messi a disposizione da Comieco, tra i tanti Comuni, c’è Cosenza insieme ad Adelfia e Corato, “con progetti, rivoluzionari, giovani, innovativi e capillari”. Questa volta i progetti dovevano essere finalizzati all’informazione, sensibilizzazione, ed educazione degli esercizi commerciali, sulla raccolta differenziata di carta e del cartone, con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata non domestica.

«L’Amministrazione comunale sta ottenendo ottimi risultati nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti, che a Cosenza registra un’attenta programmazione fin da quando è stata attuata – afferma il sindaco Mario Occhiuto – Oggi siamo ai vertici delle classifiche come modello virtuoso nel Meridione. Questo preciso riconoscimento a un nostro progetto da parte di Comieco – prosegue Occhiuto – attesta poi l’importanza che abbiamo sempre attribuito all’efficacia dell’informazione per i cittadini e i commercianti che sono gli attori principali per conclamare il successo delle buone pratiche urbane».