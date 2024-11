Il prefetto Ciaramella accoglie la sottosegretaria all'Interno che ha dimostrato tutta la sua vicinanza alle autorità militari, le quali ogni giorno combattono la criminalità organizzata sia in senso preventivo che repressivo

Tirreno cosentino e non solo al centro del tavolo di confronto organizzato dalla Prefettura di Cosenza alla presenza delle forze dell’ordine e dei direttori delle case circondariali presenti nel territorio provinciale. Ospite d’onore il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, esponente del Governo Meloni, che ha dimostrato tutta la sua vicinanza alle autorità militari, le quali ogni giorno combattono la criminalità organizzata sia in senso preventivo che repressivo.

Wanda Ferro, ai microfoni del nostro network, ha sottolineato che lo Stato è fortemente interessato ed attento a ciò che avviene in provincia di Cosenza, soprattutto nella fascia tirrenica cosentina, dove i recenti avvenimenti di tipo intimidatorio hanno alzato il livello d’allarme. «Questo è un territorio dove sono presenti 19 cosche, è un tema su cui il Governo pone la massima attenzione ed è pronto ad aiutare i presidi di legalità con tutte le azioni possibili al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini. Questo può avvenire anche grazie all’esperienza di Prefetti di spessore come la dottoressa Ciaramella. Il tutto passa anche da un mutamento culturale della nostra società».

Il prefetto Vittoria Ciaramella, insieme ai vertici delle forze dell’ordine provinciali, ha accolto l’onorevole Wanda Ferro nei saloni della Prefettura di Cosenza, inviando ai cittadini un messaggio positivo: «La presenza dello Stato è forte e intendo rassicurare i territori che non arretreremo di un millimetro anche grazie agli accertamenti investigativi, su cui non possiamo riferire, ma che tutti noi auguriamo possano dare risposte concrete alla popolazione del Tirreno cosentino, ma più in generale al territorio provinciale». Tra i presenti, i colonnelli Spoto (carabinieri) e Dell’Anna (finanza), e il Questore Spina.