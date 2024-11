Da domani, primo dicembre, gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione transitando lungo le strade del centro. Cambiano infatti gli orari dei varchi posti all’ingresso delle Ztl di Via Piave e Via Conforti, meglio conosciuta come Via Isonzo. Per effetto dell’ordinanza emessa dal comandante della Polizia municipale, Giovanni De Rose, in previsione dell’aumento dei flussi nel centro urbano durante il periodo natalizio, i varchi saranno attivi, e dunque interdetti ai veicoli non autorizzati, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Inoltre, nelle stesse aree, è istituito il divieto di sosta permanente. L’ordinanza è valida fino a tutto il 6 gennaio 2019.