In una nota il commissario ad acta per la sanità spiega come sono organizzati i diversi ambiti sanitari per affrontare l’emergenza

Il commissario alla sanità, Saverio Cotticelli ha illustrato, in una nota, il piano di emergenza Covid 19 per l’organizzazione dei diversi ambiti sanitari dell’Asp di Crotone.

Area prevenzione

È stata realizzata una specifica centrale operativa che garantisce, segnalato un caso COVID 19 positivo, l’esecuzione dell’indagine epidemiologica per l’individuazione dei contatti stretti e le conseguenti misure di sanità pubblica previste per gli stessi.

Area distrettuale

È stato predisposto un nucleo ad hoc per l’esecuzione dei tamponi in ambito territoriale. È inoltre in corso di approvazione il progetto relativo alla realizzazione di tre Unità Speciali di Continuità Assistenziale, finalizzate alla presa in carico dei pazienti Covid19 positivi (gestione clinico assistenziale e supporto psicologico)

Area ospedaliera

Nell’ambito del pronto soccorso, e specificatamente in una tenda della protezione civile, viene eseguito il pre-triage ai pazienti che presentano sintomi compatibili con Covid19. Nella medesima tenda viene anche praticato, ove necessario, un rx grazie ad una postazione mobile.

Reparto Covid 19

È stato realizzato un reparto Covid 19 nell’ambito dell’ex reparto di Medicina d’Urgenza e del reparto UTIC. Il reparto dispone di complessivi 50 posti letto di cui 8 già predisposti per la terapia intensiva. Il reparto dispone, tra le sale di degenza, di 2 posti di osservazione per i soggetti che accusano una sintomatologia compatibile con Covid19 e per i quali si attende l’esito del tampone.Nell’ambito del presidio ospedaliero sono presenti 6 ventilatori per la gestione del paziente critico. Disponiamo inoltre di altri 8 ventilatori per la gestione del paziente con NIV. La struttura è inoltre dotata di 8 caschi da CPAP. Il reparto Covid19 dispone inoltre di un rene artificiale ad hoc per pazienti positivi e di un ecografo portatile; è atteso per la giornata di oggi l’arrivo di una apparecchiatura radiografica portatile.

Inoltre, grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine viene effettuata una geolocalizzazione dei pazienti Covid19 e dei contatti stretti, al fine di garantire la massima sorveglianza possibile sugli stessi. «Siamo in costante contatto con la prefettura – ha concluso al termine della nota Cotticelli -, con cui vengono definite le azioni strategiche per la gestione dell’emergenza».