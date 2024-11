Il direttore dell'Ispeg (Istituto nazionale studi politici, economici e giuridici), Alessandro Parrotta, mette in guardia i cittadini sui rischi che si corrono uscendo di casa e sulla possibilità di ritrovarsi, alla fine dell'emergenza coronavirus, con il casellario giudiziario "macchiato".

La contestazione penale per inosservanza dell’obbligo “stare a casa”, ricorda Parrotta, «per i trasgressori di ordinanze regionali e Dpcm legate all’emergenza Covid-19, esiste l’art. 260 Testo unico Sanità che prevede l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda per chiunque non osservi un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, con conseguente procedimento penale. Questo in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria. Non mettiamo a rischio vita e casellario giudiziale in un sol colpo; restiamo a casa».