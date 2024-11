Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus in provincia di Catanzaro. In particolare sono 76 quelli accertati nel comune di Guardavalle di cui 37 sono risultati positivi con il test molecolare e 39 con il test rapido. A comunicarlo è il sindaco Giuseppe Ussia che precisa: «degli ultimi 7 casi che si aggiungono ai 69, solo 3 sono residenti a Guardavalle, mentre gli altri 4 sono residenti a Badolato ma domiciliati da noi». Nella giornata di domani saranno effettuati 15 tamponi molecolari alle persone che sono risultate positive al test rapido.

«Non abbassiamo la guardia»

Dunque per il primo cittadino è il momento di non abbassare la guardia: «le ristrettezze attivate con l’ordinanza del 10 gennaio forse sono servite anche per rallentare il contagio ma questo non potrà bastare se non continuiamo a comportarci da persone responsabili – asserisce -. Purtroppo, mi sono state segnalate delle “trasgressioni” dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Guardavalle, con la presenza di tantissime persone sul lungomare, con relative contestazioni o multe. Non sono comportamenti da cittadini responsabili. Mi auguro che si cambi atteggiamento».

Alla vigilia della festa del santo patrono, sant’Agazio, Ussia aggiunge: «In questa giornata, vedere la chiesa così desolatamente vuota per onorare il nostro patrono sicuramente lascia nei nostri cuori tanta tristezza. Ho pregato il “nostro” protettore di vegliare su di noi e sul mondo intero affinché questa pandemia possa essere sconfitta definitivamente».