Continuano a salire in maniera importante i casi di Coronavirus a Bovalino. Secondo l’ultimo aggiornamento i nuovi positivi sono 34, i quali portano il dato sugli attualmente contagiati a quota 110. Da registrare anche un nuovo decesso e 23 guariti.

«È stato individuato il ceppo del contagio – ha confermato il sindaco Vincenzo Maesano nel corso di una diretta Facebook – La situazione è sotto controllo ma l’aumento preoccupa, perché gran parte dei casi accertati sono sintomatici. Il virus circola in modo virulento ed è necessario fare attenzione soprattutto ai comportanti assunti in famiglia con i parenti più stretti. Adesso sappiamo come comportarci per evitare le occasioni di contagio – ha concluso il primo cittadino – Mi appello ancora una volta al senso di responsabilità di ognuno. Non abbassiamo la guardia».