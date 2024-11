Contagiata una dipendente dell’ufficio postale di Campana, risultata positiva al test rapido anti-coronavirus in queste ore. L’impiegata (C.B.) ha deciso di rendere pubblico l’esito del test in considerazione del ruolo che svolge di diretto contatto con l’utenza. «La data ipotizzata – fa sapere una nota del Comune di Campana – è a partire dal 21/22 dicembre. Da un punto di vista sanitario rassicuriamo sulle sue condizioni fisiche, in quanto come sintomi presenta un po' di raffreddore e perdita dei sensi del gusto e dell'olfatto».

La dipendente svolge attività anche presso l’ufficio postale di Bocchigliero. Per queste ragioni è stato informato anche il sindaco Alfonso Benevento che in collaborazione con il primo cittadino di Campana Agostino Chiarello, congiuntamente hanno avviato le procedure per accelerare il processo di sanificazione dei locali. La donna è risultata positiva al test antigenico, domani sarà sottoposta al tampone molecolare.