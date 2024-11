Due nuovi decessi per Covid, in meno di dodici ore, nella città di Cassano, in provincia di Cosenza. Si tratta di una signora M.L.F., di 80 anni, deceduta nel tardo pomeriggio di ieri, e di S.F. , di 65anni, deceduto questa mattina. I due nuovi decessi portano a 16 il totale dei morti per coronavirus dall'inizio della pandemia nella cittadina. A comunicare i due nuovi decessi è stato il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, con due relativi post pubblicati sulla sua pagina Facebook.

«Comunico con grande dispiacere - ha scritto nella tarda serata di ieri il sindaco Papasso - che la Signora M. L. F., è deceduta a causa del Covid. Il mio ultimo saluto e quello della città intera alla signora, le più affettuose condoglianze alla sua famiglia. Questo terribile virus si è portato via un'altra vita: restiamo attenti e rispettiamo le regole». A distanza di poche ore, con un nuovo post, il primo cittadino di Cassano ha comunicato, «con tanta tristezza e con fortissimo dispiacere», che il terribile virus si è portato via un'altra vita, S.F., già dipendente comunale.

«Il mio ultimo saluto e quello della città intera al caro Salvatore e le più affettuose condoglianze alla sua famiglia, un abbraccio particolare al figlio Diego. Questo terribile virus si è portato via un'altra vita. Nel giro di poche ore - ha evidenziato - due sono stati i decessi che per la pandemia hanno colpito la nostra comunità e che fanno salire a 16 il numero di morti per covid nel comune. Per favore - ha concluso il sindaco Papasso - restiamo attenti, rispettiamo le regole, evitiamo di commettere errori e imprudenze che sarebbero gravi e pericolosi per tutti». Al momento, nella città di Cassano, ci sono 116 persone positive, di cui una ricoverata in ospedale.