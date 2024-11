Refertati dal laboratorio di microbiologia di Rossano ben 52 casi con esito al tampone positivo nella sola giornata di oggi. Il dato conferma un trend in graduale crescita a Corigliano-Rossano e, per queste ragioni, preoccupante. Si esce dalle festività natalizie e non sono da escludere condotte disinvolte da parte di tanti che avranno dato adito a cenoni con tanto di assembramenti, ivi incluso la problematica dei rientri.

Nel frattempo giunge la sospensiva del Tar Calabria che riapre le scuole in un contesto in cui il sistema dei trasporti non è adeguato agli orari di apertura e chiusura degli istituti, ipotizzando doppi turni al pomeriggio. A ciò s'aggiunge, il vulnerabile sistema sanitario e dei pronto soccorso, con tutte le criticità attinenti la sicurezza, il personale, i percorsi dedicati non ancora in linea con le prescrizioni previste in materia di Covid relativamente alle strutture promiscue.