L’Annunziata di Cosenza accelera sulla campagna di somministrazione degli anticorpi monoclonali e istituisce una mail dedicata ai medici di medicina generale, alle USCA e ai sanitari che sul territorio, a vario titolo, possono intercettare pazienti Covid-19 positivi asintomatici o paucisintomatici, con fattori di rischio tali da poter sviluppare una forma grave di infezione da Sars Cov-2 con conseguente aumento di probabilità di ospedalizzazione. L’indirizzo di posta elettronica destinata a raccogliere le segnalazioni dei pazienti eleggibili per la terapia alle immunoglobuline è anticorpimonoclonali@aocs.it.

I soggetti candidabili

I pazienti candidabili sono i soggetti di età superiore ai 12 anni, positivi, non ospedalizzati per Covid-19, non in ossigenoterapia, con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza, e comunque da non oltre 10 giorni, e presenza di almeno uno dei fattori di rischio, vale a dire obesità, malattia renale cronica, diabete non controllato, immunodeficienze primitive o secondarie, malattia cardio-cerebrovascolare, malattie respiratorie croniche.

Due ambulatori dedicati

Negli ambulatori di Malattie Infettive diretto da Antonio Mastroianni e Pneumologia, diretto da Albino Petrone sono stati trattati, fino ad oggi, undici pazienti «ma occorre fare di più - scrivono in una nota i vertici dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza - Ed è necessaria la collaborazione dei medici e delle Unità sanitarie territoriali per il reclutamento dei pazienti che possono essere infusi con gli anticorpi monoclonali. Una corsa contro il tempo per battere la progressione della patologia e ridurre gli accesi in ospedale». L'obiettivo è praticare la terapia ad almeno 150 soggetti.